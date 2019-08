Für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Chemnitzer FC und dem Hamburger SV am Sonntag gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. "Grundsätzlich ist die Partie als Sicherheitsspiel eingestuft worden", sagte CFC-Sprecher Steffen Wunderlich am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Es wird dazu angepasste Maßnahmen geben. Dazu gehören unter anderem ein erhöhter Einsatz von Ordnern und verschärfte Einlasskontrollen." Die Chemnitzer rechnen mit 15.000 Zuschauern, darunter zwischen 2.000 und 2.500 HSV-Fans.



Die Polizei in Chemnitz stellt sich auf Unruhe ein. "Zumindest die Geschehnisse um Daniel Frahn und das, was jetzt in Chemnitz in den letzten Tagen medial verbreitet wurde, hat natürlich eine Rolle für die Lagebewertung gespielt", sagte Sprecherin Jana Ulbricht dem SID: "Wir stehen da in sehr engem Kontakt mit dem Verein." Wie viele Beamte am Sonntag im Einsatz sind, wollte die Behörde nicht verraten, man sei aber gewarnt. "Es ist schon eines der größeren Spiele. Pokal und HSV ist schon etwas anderes als irgendwelche Regionalligisten", sagte Ulbricht.