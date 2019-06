Der neue Marktbrunnen in Chemnitz hat englische Wurzeln

Daniel Widrig hat mit seinem Entwurf "Manifold" die Jury überzeugt. Übersetzt bedeutet das so viel wie "vielfältig".

Daniel Widrig hat mit seinem Entwurf "Manifold" die Jury überzeugt. Übersetzt bedeutet das so viel wie "vielfältig". Bildrechte: Stadt Chemnitz/Pressestelle/Foto Wolfgang Schmidt

Die Entscheidung für den neuen Chemnitzer Marktbrunnen ist gefallen. Die Jury entschied sich für den Entwurf "Manifold" des in London lebenden Künstlers Daniel Widrig. Er sieht vier Elemente aus Edelstahlguss vor. Sie sind bis zu drei Meter hoch und sehen wie gedrechselt aus. Aus 114 Wettbewerbseinsendungen für den neuen Marktbrunnen in Chemnitz hat eine achtköpfige Jury am Mittwoch den Sieger gekürt.