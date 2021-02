Der erste Prototyp des neuen Boards aus Chemnitz ist als Splitboard gefertigt worden. Es handelt sich also um ein Snowboard, das - wie der Name schon erahnen lässt - in zwei Tourenski geteilt werden kann. Nach Angaben der Universität kann man bequem mit beiden Skiern den Berg hinauf touren. Am Abfahrtspunkt angekommen, werden die Skier mit wenigen Handgriffen zum Snowboard umgebaut.