Die Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) des Landeskriminialamtes Sachsen hat am Donnerstag in Chemnitz die Wohnung eines 33-Jährigen durchsucht. Wie die Ermittler mitteilten, steht der Mann im Verdacht, im März 2017 Werbeartikel mit rechtsextremen Symbolen wie Hakenkreuzen und sogenannte Sig-Runen für andere Personen organisiert zu haben.

In den Fokus der Ermittler geriet der Chemnitzer durch Ermittlungen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen nach dem Chemnitzer Stadtfest Ende August 2018. "Einer der interessierten 'Abnehmer' war an den Ausschreitungen beteiligt gewesen", so das Landeskriminalamt. Bei der Datenauswertung dessen Mobilfunktelefons stießen die Ermittler auf einen entsprechenden Gruppen-Chat mit Fotos, auf denen die verfassungswidrigen Artikel zu sehen waren.



Bei der Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen seien Merchandise-Artikel mit aufgedruckten NS-Propagandamotiven, IT-Technik und Speichermedien sichergestellt worden, hieß es. "Diese Asservate werden nun ausgewertet werden." Die Ermittlungen dauerten an.