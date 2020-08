Mit dem Zug von Chemnitz nach Berlin. Was bisher unmöglich schien, wird bei einer Aktion zur Kulturhaupstadtbewerbung einfach mit einem Sonderzug umgesetzt. An Bord sind verschiedenste Akteure aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Sport und Politik. Knapp 80 Personen sind gemeinsam in die Hauptstadt unterwegs, um für ihre Stadt und einen künftigen Fernverkehrsanschluss zu werben.

Den Fernbahnanschluss brauchen wir auch, falls wir keine Kulturhauptstadt werden. Barbara Ludwig Oberbürgermeisterin von Chemnitz

Start ist um halb acht an der Zentralhaltestelle in Chemnitz. Mit einer extra gestalteten Straßenbahn geht es gemeinsam an den Hauptbahnhof. "Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt geht nur als große Gemeinschaft", sagt Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig zur Einführung. Sie ist froh, dass solche kreativen Ideen wie der Sonderzug aus der Bürgerschaft kommen. Organisiert hat diesen nämlich der Verein Chemnitzer Bürgerfest. Der extra gestaltete Sonderzug brachte die rund 80 Passagiere in rund zweieinhalb Stunden von Chemnitz nach Berlin. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Zwischenstopp am BER

Am Hauptbahnhof wechselt der Trupp in einen auffällig gestalteten Regionalzug der Mitteldeutschen Regiobahn. Dieser ist bis Ende Oktober auf den Strecken von Dresden nach Hof sowie von Chemnitz nach Elsterwerda unterwegs.

Arba Manillah sorgte zusammen mit der Trommlergruppe "Mambo Vipi" für die musikalische Untermalung im Zug. Bildrechte: MDR/Anett Linke Die Fahrt nach Berlin verkürzen sich die Passagiere des Sonderzuges mit moderierten Gesprächen über Chemnitz und seine Kulturhauptstadtbewerbung. Musikalisch sorgt die Trommlergruppe "Mambo Vipi" für Kurzweil. Nach knapp zweieinhalb Stunden ohne Zwischenhalt rollt der Zug in Berlin-Schönefeld ein. Nach einem Zwischenstopp am neuen BER-Flughafen geht es schließlich wieder zurück nach Chemnitz.



An Bord ist auch die ehemalige Generaldirektorin der Chemnitzer Kunstsammlungen, Ingrid Mössinger. Sie zeigt sich begeistert von der Aktion. "Es ist ein schönes Zeichen für die Kulturhauptstadt", sagt sie. "Die Stimmung ist gut. Und man sieht, es gibt die Schienen für die Zugverbindung."

Peter Seifert, der ehemalige Oberbürgermeister von Chemnitz, ist der Schirmherr der Aktion. "Ich bin rundherum begeistert. Zum einen setzen wir auf der Zielgeraden der Bewerbung noch einmal ein Zeichen. Und wir verbinden das mit der Forderung einer direkten Anbindung von Chemnitz an das deutsche Fernverkehrsnetz." "Trommeln für Chemnitz" - unter diesem Motto trugen 80 Chemnitzer ihre Botschaft am Freitag nach Berlin. Bildrechte: dpa

Und auch die Organisatoren sind zufrieden mit ihrem Sonderzug nach Berlin. "Ich glaube, wir haben bewiesen, dass es technisch ohne Probleme möglich ist, mit dem Zug von Chemnitz nach Berlin zu fahren", sagt Sebastian Thieswald, Pressesprecher des Chemnitzer Bürgerfest e.V. Außerdem habe man positive Aufmerksamkeit für Chemnitz erzeugt. "Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam Kulturhaupstadt können und wollen."