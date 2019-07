Die für dieses Jahr in Chemnitz geplanten einkaufsoffenen Sonntage sind teilweise rechtswidrig. Das entschied das Sächsische Oberverwaltungsgericht. Die Stadt hatte Sonntagsöffnungen Ende September, Anfang November sowie in der Vorweihnachtszeit für das gesamte Stadtgebiet beschlossen. Dagegen klagte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und bekam zum Teil recht.

So untersagte das Gericht einen Termin komplett: Bei der Sonntagsöffnung am 3. November 2019 wegen der "Chemnitzer Kulturtage" fehle es bereits an einer Anlassveranstaltung, die Ladenöffnungen rechtfertigen könne. An den anderen drei Sonntagen dürfen nur Geschäfte im Chemnitzer Zentrum sowie zu den Tagen der Industriekultur auch im Stadtteil Kapellenberg öffnen. Eine weitergehende Öffnung verstoße gegen das Sächsische Ladenöffnungsgesetz.