Jaqueline Hofmann ist Sozialpädagogin in Chemnitz. Sie setzt sich für Familien ein und bietet deutschlandweit Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte in Kitas, Schulen und Horten an. Als das während der Corona-Krise nicht möglich war, entwickelte sie eine E-Learning-Plattform. Sie stellt die Kurse auf ihrer Webseite zur Verfügung, damit sich die Fachkräfte in Kitas, Horten und Schulen auch ohne direkten Kontakt weiterbilden können.