Spielespaß Das Deutsche Spielemuseum in Chemnitz feiert 25. Geburtstag

Egal ob in Kindertagen oder im Erwachsenenalter – es gibt es für jeden das ideale Spiel, denn spielen verbindet Menschen schon seit vielen Jahrhunderten. Haben Sie gewusst, dass das beliebte Mensch-ärgere-dich-nicht seine Wurzeln in Indien hat? Das und vieles mehr rund ums Thema Spiele können Sie im Spielzeugmuseum in Chemnitz erfahren. Das feiert heute seinen 25. Geburtstag.