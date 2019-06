Die Deutsche Sportabzeichen-Tour macht am Mittwoch im Waldstadion Limbach-Oberfrohna Station. Es ist der einzige Halt in Sachsen in diesem Jahr. Die Wettkämpfe finden trotz der Hitze statt, teilte die Stadtverwaltung mit. Zugleich verwies die Stadt auf Maßnahmen gegen hohe Temperaturen.

Ab 7.30 Uhr beginnt das Programm für Kitas und Schulen. Ab 13 Uhr können Vereine und Familien das Angebot nutzen. Um 17 Uhr startet eine Stadtwette. Oberbürgermeister Jesko Vogel wettet, dass es Limbach-Oberfrohna nicht schafft, 500 Menschen zu einem Tanz auf dem Rasen zu versammeln, die das Lied "Come to L.-O." singen. Gelingt das den Limbach-Oberfrohnaern doch, will der OBM zum Tierparkfest im September in ein Pinguin-Kostüm steigen und eine Stunde lang Besucher begrüßen.