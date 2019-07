Das steht im Verfassungsschutzbericht über Thomas Witte "[Das Engagement von Nationalsozialisten außerhalb rechtsextremistischer Strukturen] entstammt den asylbezogenen Aktivitäten der Rechtsextremisten der vergangenen Jahre. Die Szene hat hier erkannt, welche Propaganda- und Aktionsmöglichkeiten ihnen die Strategie der Verlagerung von Themenschwerpunkten auf allgemein politische Fragen wie der Integration, der politischen Unzufriedenheit oder auch der 'Heimatpflege' bietet. Dazu werden entweder eigene Vereine gegründet oder rechtsextremistische Szeneangehörige engagieren sich in bereits bestehenden 'Heimat-', 'Traditionspflege-' oder sonstigen Vereinen. Bekannteste Beispiele hierfür sind: die Bildung des Vereines Freigeist durch den NPD-Kreisverbandsvorsitzenden Stefan Hartung, die Vorsitzfunktion des Rechtsextremisten Thomas Witte beim nichtextremistischen Verein 'Heimattreue Niederdorf' und die Aktivitäten des Rechtsextremisten Maik Arnold im nichtextremistischen Verein 'Unsere Heimat unsere Zukunft' aus Oelsnitz (Erzgebirgskreis).

[...]

Besonderes Augenmerk ist auf das Zusammenwirken einzelner Rechtsextremisten zu legen, welche sich zugleich auch in nichtextremistischen Vereinen, wie zum Beispiel 'Heimattreue Niederdorf' und 'Unsere Heimat – unsere Zukunft' (Oelsnitz), engagieren. Hervorzuheben ist die Tätigkeit der Rechtsextremisten Thomas Witte und Maik Arnold. Auf diese Weise verfolgen sie das Ziel, ihre Inhalte und Aktivitäten in der Zivilgesellschaft zu verbreiten."



Außerdem wird Thomas Witte eine prominente Rolle als Ordner bei den Demonstrationen in Chemnitz im August 2018 zugeschrieben.