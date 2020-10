Nach mehrfachen Sprengungen von Zigaretten- und Fahrscheinautomaten in Chemnitz sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige war am Donnerstag festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Freitag mitteilte. Der Haftbefehl erging wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in fünf Fällen.