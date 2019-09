Die Stadt Chemnitz will dem Erziehermangel in ihren Kindertagesstätten aktiv entgegenwirken. So will die Kommune in einem Modellprojekt ab kommendem Jahr erstmals selbst staatlich anerkannte Fachkräfte ausbilden. Die Ausbildung erfolgt gemeinsam mit freien Trägern sowie mit dem Beruflichen Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen in Chemnitz, heißt es.