Die Stadt Chemnitz erhält von der Bethe-Stiftung eine Förderung in Höhe von 60.000 Euro. Wie die Stiftung mitteilte, soll das Geld zur Förderung sozial benachteiligter Menschen genutzt werden.



Nach Angaben der Stadt soll das Geld zu gleichen Teilen an die Chemnitzer Tafel, den Wohnungslosen-Tagestreff "Haltestelle" der Stadtmission und an die Obdachloseneinrichtung "Selbsthilfe 91" verteilt werden.