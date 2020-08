"Wir haben in den letzten Jahren viel investiert in die raumlufttechnischen Anlagen der Stadthalle", erklärt Yvonne Buchheim von den zuständigen C 3- Veranstaltungszentren. Insgesamt zehn Millionen Euro soll die neue Anlage gekostet haben. "Wir haben einhundertprozentige Frischluftzufuhr", so Buchheim. Ausgeatmete Luft wird laut Buchheim an der Decke abgesaugt und von hochwertigen Filtern gefiltert. "Höherwertig als es gesetzlich vorgschrieben ist", sagt sie. "Das heißt, es kommt gefilterte Luft in den Raum rein und die geht auch gefiltert wieder raus."