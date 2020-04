Im Chemnitzer Stadtrat ist es offenbar zum Eklat gekommen. Vor der Abstimmung, um die Aufnahme von minderjährigen Geflüchteten aus Griechenland, verließen die Fraktions- Mitglieder von AfD und Pro Chemnitz den Saal, so dass der Rat vorübergehend nicht mehr beschlussfähig war.

"Sie sind geschlossen und plakativ gegangen, um so die Beschlussunfähigkeit herzustellen", sagt Susanne Schaper, Fraktionsvorsitzende der Linken. Der Stadtrat hätte somit auch über weitere Anträge wie die Hilfe für in Not geratene Vereine und die Erweiterung von Beratungs- und Betreuungsangeboten nicht mehr abstimmen können.