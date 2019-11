02.11.2019 | 18:10 Uhr Stadtrundgang beleuchtet den NSU im Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz

Hauptinhalt

In Chemnitz und Zwickau hatten die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe einst Unterschlupf gefunden. Ihnen werden zehn Morde und weitere Straftaten zur Last gelegt. Das Tribunal "NSU-Komplex auflösen" will bis Sonntag in beiden Städten die Lage von Migranten in Sachsen beleuchten und den NSU-Komplex weiter aufarbeiten. Ein Stadtrundgang durch das Fritz-Heckert-Gebiet zeigte Wohn- und Wirkunsstätten des NSU in Chemnitz und stellte eine Verbindung zu den Stadtentwicklungsprozessen im Plattenbaugebiet her.