Muslimischen Frauen fehlt in Deutschland Zugang zu Sportvereinen

Am Anfang habe Dunger sich die Ausbildung der Frauen komplizierter vorgestellt, als sie dann war. "Wir haben darauf geachtet, dass wir eine leichte Sprache haben und auch schwere Begriffe erklären", erzählt sie. "Viele der Frauen können aber sehr gut deutsch."

Die Frauen stammen aus Ländern wie zum Beispiel Palästina, Iran, Syrien und Afghanistan. Sie alle haben bereits in ihren Heimatländern Sport getrieben. Eine von ihnen erzählt, dass sie lange nach einer Sportmöglichkeit gesucht habe, da ein Fitnessstudio sie nicht angenommen hätte. Sie wolle aber Sport zum Stressabbau treiben.

"Wir haben festgestellt, dass viele Frauen aus dem muslimisch-arabischen Bereich schlecht den Zugang zum organisierten Sport in Deutschland finden, da ihnen der geschütze Rahmen oder Raum fehlt", so Dunger. "Und es fehlt auch ein bisschen die Vorbildfunktion. Es gibt sehr wenige Migrantinnen, die als Übungsleiter in Vereinen tätig sind."

In der praktischen Ausbildung lernen die Frauen, wie eine Übungseinheit aufgebaut wird. Bildrechte: Stadtsportbund Chemnitz

Wie weiter nach der Ausbildung?

Martina Spindler, Referentin für Chancengleichheit beim Landessportbund Sachsen, unterstützt das Projekt. Sie könne sich auch vorstellen, dass die Ausbildung zukünftig auch in anderen Landkreisen angeboten wird. "Ob das möglich ist, hängt aber auch an der Finanzierung und der uns möglichen Manpower", so Spindler. Außerdem sieht sie die Problematik nach der Ausbildung als Übungsleiter in die Vereine reinzukommen.

Denn wie es nach der Ausbildung weitergeht, steht für die meisten der Frauen noch nicht fest. Die Rückmeldung der Vereine ist bisher noch sehr verhalten. "Wir wissen zwar von den Vereinen, dass sie Bedarf haben, aber bisher haben sich bei uns sehr wenig Vereine gemeldet, die auch gesagt haben, dass sie die Frauen gern als Übungsleiter bei sich im Verein hätten", sagt Dunger.

Die Ursachen dafür sieht Dunger vor allem in dem großen Zeitaufwand. "Die neuen Übungsleiter müssten am Anfang an die Hand genommen werden, damit sie in die Rolle reinwachsen können." Möglicherweise fehle es den Vereinen an Ressourcen, um die neuen Übungsleiter einzuarbeiten.

Quelle: MDR/al