Chemnitz eröffnet in dieser Woche die Springbrunnen-Saison. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden am Gründonnerstag die Wasserfontäne im Schlossteich und das Wasserspiel am Jakobikirchplatz als erste Brunnen in Betrieb genommen. Vom 17. April bis zum 4. Juni sollen dann nach und nach alle 20 Brunnen im Stadtgebiet zu sprudeln beginnen.