Videoüberwachung in Chemnitz geht in Betrieb

Schon seit zwei Jahren war die Videoüberwachung der Chemnitzer Innenstadt in der Diskussion, seit Montag ist sie in Betrieb. Zunächst werden 25 der geplanten 29 hochauflösenden Kameras das Geschehen rund um die Zentralhaltestelle und den Stadthallenpark beobachten und aufzeichnen. Gemeinsam mit den Chemnitzer Verkehrsbetrieben und der Stadthalle, die ebenfalls Kameras in diesem Bereich einsetzen, kann eine Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern eingesehen werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden die aufgezeichneten Daten zehn Tage lang gespeichert, jedoch nur "anlassbezogen" ausgewertet.



Das 850.000 Euro teure Projekt soll nach Aussage von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig das Sicherheitsgefühl und die Sicherheit in der Innenstadt stärken: "Natürlich wollen wir keine Überwachungsstadt oder einen Überwachungsstaat. Doch die Instrumente, die die Technik liefert, wollen wir sehr wohl nutzen. Deshalb wird anlassbezogen auf die Bilder geschaut. Wer durch die Innenstadt geht, muss sich nicht beobachtet fühlen. Das ist auch ein Kompromiss mit dem Datenschutz." Die Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik seien auch dazu da, die Bürgerrechte zu schützen, auch das Recht am eigenen Bild. Auf der anderen Seite gebe es das Sicherheitsbedürfnis. "Genau in dieser Spanne bewegen wir uns mit der Videoüberwachung."

Diese Fläche in der Chemnitzer Innenstadt wird jetzt von Kameras überwacht. Bildrechte: Stadtverwaltung Chemnitz