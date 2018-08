Kretschmer sagt rechten Stimmungsmachern den Kampf an

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Instrumentalisierung des in Chemnitz getöteten Mannes verurteilt. Wie Rechtsextremisten den tödlichen Streit politisch für sich nutzten, sei geschmacklos, verstörend und abscheulich, sagte der CDU-Politiker am Dienstag auf einer Kabinetts-Pressekonferenz. Die in den sozialen Medien verbreiteten Mutmaßungen und Gerüchte zu dem tödlichen Streit seien ein Angriff auf die Wahrheitssysteme.

Gegen Fake News und Gewalt

Sachsens Regierungschef Kretschmer fand deutliche Worte. Bildrechte: dpa Kretschmer mahnte alle Bürger, sich vor ihrer Teilnahme an Aktionen und Versammlungen genau zu vergewissern, "wes Geistes Kind" die Initiatoren der Aufrufe seien. Der Ministerpräsident kündigte ein entschiedenes Vorgehen gegen Falschmeldungen und Stimmungsmache im Internet und auf den Straßen an. Er verwies auf ein Kondolenzbuch für den am Wochenende getöteten Chemnitzer, in dem fast die Hälfte der Einträge Reaktionen auf Falschinformationen seien.



Mit Blick auf die Ausschreitungen in Chemnitz in den vergangenen Tagen betonte Kretschmer, der Staat werde sich sein Gewaltmonopol nicht nehmen lassen und jegliche Straftat ahnden. Wenn bei einer Kundgebung Menschen mit ausländischem Aussehen angegriffen würden, sei das inakzeptabel und werde nicht geduldet.

Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen (CDU)

Ein langer Kampf

Sachsen werde den Kampf gegen rechts gewinnen, erklärte Kretschmer. Das werde aber nicht umgehend durch einzelne plakative Aussagen oder öffentlichkeitswirksame Aktionen gelingen, sondern durch kontinuierliches Handeln. Er verwies unter anderem auf das Verbot der "Skinheads Sächsische Schweiz", den Prozess um die "Gruppe Freital", das Vorgehen gegen sogenannte Reichsbürger und die Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen mit dem Programm "Weltoffenes Sachsen". Rechtsextremismus sei aber nicht allein ein sächsisches Problem. Außerdem sei bürgerliches Engagement gefordert.

Es sind nicht die Chemnitzer, es sind nicht die Sachsen, es sind Extremisten, denen wir alle miteinander den Kampf ansagen. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen (CDU)

Wöller lobt Polizei

Wöller verwies auf die überregionale Mobilisierung. Bildrechte: dpa Sachsens Innenminister Roland Wöller ergänzte, er sei sich sicher, dass die Mehrheit der Sachsen rassistische Straftaten ablehne und verurteile. Zugleich lobte der CDU-Politiker die Leistung der sächsischen Einsatzkräfte in Chemnitz. Sie seien dort mit dem bislang größten Gewaltpotenzial konfrontiert worden und hätten dennoch "einen verdammt guten Job gemacht". Wöller zufolge waren auch Hooligans, Neonazis, Rechtsextreme und andere Gewaltbereite aus Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen den Aufrufen zu Aktionen in Chemnitz gefolgt. Der Minister kündigte für die kommenden Wochen verstärkte Polizeimaßnahmen in der Stadt an. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte Sachsen zuvor Unterstützung durch Einheiten der Bundespolizei angeboten.

Polizei überrascht, aber nicht überfordert

Der Polizeipräsident dementierte erneut Gerüchte. Bildrechte: dpa Landespolizeipräsident Jürgen Georgie sagte in einer Bilanz des Polizeieinsatzes vom Montag, die Einsatzkräfte hätten die Lage trotz der nicht vorhersehbaren Anzahl von Demonstranten souverän gemeistert. Die Polizeidirektion Chemnitz berichtete in ihrer Bilanz am Dienstag von 6.000 Teilnehmern auf der rechten und 1.500 auf der Gegenseite. Georgie betonte, die Organisatoren hätten insgesamt lediglich 1.500 Personen angemeldet, die Polizei sei schon von doppelt so vielen Teilnehmern ausgegangen. Der Landespolizeipräsident wies außerdem nochmals die Gerüchte zurück, der getötete Chemnitzer habe eine Frau vor Übergriffen schützen wollen. Der Mann selbst habe noch vor seinem Tod die Attacke auf ihn geschildert und dabei keine solche Aussage getroffen.

Lippmann wirft Kretschmer Heuchelei vor

Die Oppostion im Sächsischen Landtag reagierte mit Skepsis auf die Erklärungen der Regierung. Linksfraktionschef Rico Gebhardt stimmte zwar Kretschmers Aussage zum Gewaltmonopol des Staates zu. Allerdings handle die Regierung im Kampf gegen rechte Strukturen und rechte Tendenzen in der Regel zu spät, kritisierte Gebhardt. Hier müsse vor allem die CDU ihre "Wahrnehmungsstörungen" überwinden. Der Innenpolitikexperte der sächsischen Grünen, Valentin Lippmann, warf Kretschmer Heuchelei vor. Auf der einen Seite rufe der Regierungschef nach der Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite hätten CDU und Staatsregierung in den vergangenen Jahren keine Möglichkeit ausgelassen, jegliches zivilgesellschaftliches und antifaschistisches Engagement zu diffamieren und zu kriminalisieren. Die Einschätzung, der Polizeieinsatz in Chemnitz sei ein Erfolg gewesen sei, bezeichnete Lippmann als Realitätsverweigerung.