Lisa Hetmank und Octavio Gulde freuen sich über das abwechslungsreiche Programm des "Staunt Festivals". Bildrechte: MDR/Anett Linke

Chemnitz mal von einer anderen Seite sehen, unbekannte Ecken in den Mittelpunkt rücken: Das versprechen die Macher des neuen Kulturfestivals "Staunt", das am Wochenende seine Premiere erlebt.

"Wir sind alle zugezogen nach Chemnitz", erzählt Lisa Hetmank. "Und Chemnitz haben wir alle auf den zweiten Blick entdeckt. Vieles ist versteckt und es war eine Art Ostereiersuche." Viele Kulturmitmachorte sind nur wenigen bekannt, finden Hetmank und ihre Mitstreiter. Das "Staunt Festival" soll das ändern.

Den Namen des Festivals interpretiert jeder der zehn beteiligten Organisatoren auf seine Weise. "Was nimmt man für einen Namen für ein Festival, das eigentlich kein Thema hat?", sagt Hetmank. "Für mich drückt Staunen aus, was mit den Menschen passiert, die Dinge zum ersten Mal entdecken." Für Octavio Gulde ist es eine Einladung, sich überraschen zu lassen, vom Festival und der Stadt. "Ich habe selbst gestaunt, was Chemnitz alles zu bieten hat, als ich hergezogen bin", sagt er.

Vielfältiges Programm in vier Stadtvierteln

Normalerweise kommen Akteure bei Festivals an einem Ort zusammen. Beim "Staunt" ist es anders: Es bewegt sich durch die Stadt. "Wir wollen mit unserem Festival an die Orte gehen und die Besucher dort hinlocken", so Hetmank. In Seitenstraßen, Hinterhöfe und Brachflächen in den einzelnen Stadtteilen. Das Programm reicht von Theater über einen Druckworkshop bis hin zu Stadtrundgängen.

Bildrechte: liserlegal/Viktoria Lau

Sieben Monate haben die Organisatoren zusammen mit vielen verschiedenen Akteuren geplant. Eigentlich sollte das Festival bereits im April stattfinden. Doch Corona machte der Bordsteinlobby einen Strich durch die Rechnung. "Ursprünglich sollte es vier Tage am Stück gehen", erzählt Ocativo Gulde. "Im April wären Osterferien gewesen und viele hätten teilnehmen können." Um jetzt im Spätsommer möglichst viele Besucher zu erreichen, hat sich die Bordsteinlobby für zwei aufeinanderfolgende Wochenenden entschieden.

Mein persönlicher Herzensprogrammpunkt ist der Lampionumzug auf dem Kaßberg am zweiten Wochenende. Wir gehen an der Kaßbergmauer entlang und dort warten überall kleine Kunstüberraschungen im Dunkeln. Lisa Hetmank Organisatorin "Staunt Festival"

Um die Festivalbesucher aus dem Zentrum in die Stadtteile zu locken haben sich die Organisatoren etwas besonderes einfallen lassen: die sogenannte Dezentrale. "Das ist unser mobiles Festivalzentrum", erzählt Gulde. "Damit machen wir halbtags Werbung in der Innenstadt und sind am Nachmittag in den Vierteln." Die "Dezentrale" ist gleichzeitig Informationsstelle, Bar und Sitzgelegenheit.

Es ist toll den Menschen ganz spontan zu begegnen und sie auf die Reise zu den einzelnen Veranstaltungsorten zu schicken. Octavio Gulde Organisator "Staunt Festival"

Das "Staunt Festivals" soll am Sonnabend am Karl-Marx-Monument eröffnet werden. Am Sonntag wandert es auf den Sonnenberg. Am darauffolgenden Wochenende geht es dann ins Zentrum, auf den Kaßberg und den Brühl. "Chemnitz hat insgesamt 39 Stadtteile", sagt Gulde. "Wir können mit dem 'Staunt' also in den nächsten Jahren noch viel durch die Stadt wandern."

Quelle: MDR/al