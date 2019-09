Der Automobilzulieferer Continental will in den kommenden zehn Jahren bis zu 20.000 Stellen abbauen. Betroffen ist auch das Werk in Limbach-Oberfrohna.

Der Automobilzulieferer Continental will in den kommenden zehn Jahren bis zu 20.000 Stellen abbauen. Betroffen ist auch das Werk in Limbach-Oberfrohna. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

25.09.2019 | 19:58 Uhr Autozulieferer Continental will Produktion in Limbach-Oberfrohna beenden

Der Automobilzulieferer Continental will wegen der Krise in der Autoindustrie in Deutschland rund 7.000 Stellen streichen. Weltweit sollen in den kommenden zehn Jahren bis zu 20.000 Jobs gestrichen werden. Continental reagiert damit nach eigenen Angaben auf den Rückgang der weltweiten Automobilproduktion, auf die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt sowie den Technologiewandel. Von den Stellenstreichungen in Deutschland ist auch das Werk in Limbach-Oberfrohna betroffen.