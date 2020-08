Am Freitagabend legt das DJ- Duo "Stereoact" in Chemnitz an der Gondelstation am Schlossteich Musik auf. Statt dicht gedrängt an Land, hört das Publikum in Booten vom Wasser aus zu. Die Idee zu dem ungewöhnlichen Konzert hatte der Gondelstation- Betreiber Falko Hirsch. An der Gondelstation können 21 Tretboote und 26 Ruderboote gemietet werden.