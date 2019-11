Die Stadt Stollberg lädt am Donnerstagabend alle Bürger zu einer Einwohnerversammlung in den Bürgergarten ein. Oberbürgermeister Marcel Schmidt wird dort ab 19 Uhr aktuelle Projekte vorstellen. Auf der Agenda steht unter anderem ein neuer Kunstrasenplatz an der Glückaufstraße, die Sanierung des Heiligen Teichs und das historische Areal Stalburc in Hoheneck. Außerdem soll es auch um die Mobilität im ländlichen Raum und ein mögliches Schwimmbad für Stollberg gehen.