Eine aus Chemnitz stammende Angeklagte hat Ihren Einspruch gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Chemnitz zurückgenommen. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Die 46 Jahre alte Frau war wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte per Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro verurteilt worden.