Die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) hat am Mittwoch die ersten Züge der neuen Straßenbahn-Generation in Betrieb genommen. Die barrierefreien Fahrzeuge sollen die alten Tatrastraßenbahnen ablösen. Sie sind unter anderem mit W-LAN und Fußbodenheizung ausgestattet und bieten zudem mehr Platz. Bis Jahresende sollen 14 dieser neuen Straßenbahnen an die CVAG übergeben werden, bestätigt CVAG-Chef Jens Maiwald. Bis sie dann auch in den Regelbetrieb gehen, könne es nochmal eine Weile dauern. Die neuen Straßenbahnen werden bei Skoda-Transportation im tschechischen Pilsen gefertigt.