Autofahrer müssen sich östlich von Chemnitz auf Behinderungen einstellen. Ab Montag beginnen auf der B173 zwischen dem Ortsausgang Chemnitz und Niederwiesa Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Nach Informationen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr soll dort die Asphaltdecke erneuert werden. Zudem werden der Mittelstreifen und die Entwässerungsanlagen instandgesetzt. Beschilderungen, Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen werden ebenfalls erneuert. Die Arbeiten sollen bis zum 1. Juni dauern. Die Baukosten belaufen sich auf zwei Millionen Euro und werden vom Bund bezahlt.

Während der Baumaßnahmen bleibt die Bundesstraße in beiden Richtungen befahrbar. Allerdings wird der Verkehr zunächst über die Fahrbahn in Richtung Chemnitz und ab Mai dann über die Fahrbahn in Richtung Flöha umgeleitet.