Drei Themen liegen mit besonders am Herzen. Das erste, dass die Wirtschaft in Chemnitz weiter eine gute Entwicklung nimmt. Dafür soll Wirtschaft auch Chefsache sein. Ich möchte, dass wir Kultur und Sport ausgewogen fördern. Da gibt es beim Thema Sport aus meiner Sicht noch einiges zu tun, gerade in der Breite. Und nicht zuletzt geht es um den Zusammenhalt in unserer Stadt, damit wir gemeinsam gut in dieser Stadt leben können. Da braucht es vielleicht hier und da mal einen ausgleichenden Ansatz und das möchte ich gerne tun.

Sven Schulze OB-Kandidat Chemnitz