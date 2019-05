Tag der Städtebauförderung - 35 Kommunen in Sachsen laden ein

In Chemnitz gibt es drei Veranstaltungen im Stadtgebiet: Im Bahnhofsareal Altendorf werden die aktuellen Projektpläne vorgestellt, am Brühl-Boulevard wird das Brühlfest gefeiert und auf dem Sonnenberg gibt es neben dem Albertifest auch Stadtteilspaziergänge und eine Baustellenbegehung. Diese bietet Einblick in eine ganz besondere Baustelle in Chemnitz. In der Petersstraße 28 entstehen nicht nur Wohnungen, sondern auch die größte Indoor-Aquaponik-Anlage Deutschlands und ein Laden, indem das dort gewachsene Gemüse angeboten werden soll. Aquaponik verbindet die Aufzucht von Fischen in Aquakultur und die Kultivierung von Nutzpflanzen (Gemüse/Kräuter) in Hydrokultur.