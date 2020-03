In Chemnitz beginnen am Freitag die Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter der sächsischen Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall rief Beschäftigte mehrerer Betriebe in der Stadt auf, am Verhandlungsort Präsenz zu zeigen. Die Gewerkschaft verzichtet erstmals auf eine konkrete Entgeltforderung. Stattdessen will sie vor allem über die Wochenarbeitszeit verhandeln.