Daniel H.-Prozess: Nächste Woche Tatortbegehung in Chemnitz

Im Prozess nach der tödlichen Messerattacke 2018 in Chemnitz soll in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni eine Tatortbegehung stattfinden. Wie das Landgericht Chemnitz am Donnerstag mitteilte, dient die "Augenscheinnahme der Aufklärung der räumlichen und baulichen Gegebenheiten des nahe gelegenen Dönerladens". Zudem soll sie die Sicht aus dem Fenster der Dönerladens unter nächtlichen Lichverhältnissen klären.

Der Hauptzeuge im Prozess hatte zunächst ausgesagt, er habe die mutmaßlichen Messerstecher in der Tatnacht von dem Laden aus gesehen. Vor Gericht nahm der 30-jährige Döner-Koch aus dem Libanon seine Aussage jedoch zum Teil zurück. Er gab zudem an, bedroht zu werden. Er steht derzeit in einem Zeugenschutzprogramm.