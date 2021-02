Zivilfahnder haben am Donnerstag im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg einen 21 Jahre alten Mann festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird ihm vorgeworfen, Ende Januar einen 56-jährigen Bekannten getötet zu haben. Der Mann war in seiner Wohnung nahe der Annaberger Straße tot aufgefunden worden.

Weil sich in der Folge Anhaltspunkte für einen unnatürlichen Tod ergaben, wurde eine gerichtliche Untersuchung des Leichnams angeordnet. Dabei stellten Gerichtmediziner fest, dass der 56-Jährige durch eine stumpfe Gewalteinwirkung ums Leben gekommen und somit von einem Tötungsdelikt auszugehen war. Daraufhin nahm die Mordkommission der Chemnitzer Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf.

Die Ermittler erlangten schließlich Hinweise auf einen 21-jährigen Bekannten des Verstorbenen. Dieser rückte zunehmend als Tatverdächtiger in den Fokus. Da er wohnungslos war und somit akute Fluchtgefahr bestand, wurde die Öffentlichkeit laut Polizei bislang nicht über die Tat informiert. Andernfalls wäre die Aufklärung des Tötungsdeliktes im erheblichen Maße gefährdet gewesen, hieß es.

Die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Chemnitz erließ einen Haftbefehl gegen den Mann und ordnete unmittelbar nach seiner Festnahme den Vollzug der Untersuchungshaft an. Er befindet sich nun in einer sächsischen Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen Totschlags, in denen die Hintergründe der Tat sowie das tatsächliche Motiv des Tatverdächtigen geklärt werden müssen, laufen weiter fort.