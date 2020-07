Im Chemnitzer Klinikum in Rabenstein hat in diesem Jahr bereits das 1000. Baby das Licht der Welt erblickt. Wie das DRK-Krankenhaus mitteilte, wurde das "Jubiläumsbaby" am Freitag geboren. Der Junge heißt Kasimir Georg, wog bei der Geburt 3.620 Gramm und maß 52 Zentimeter.