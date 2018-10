"Revolution Chemnitz": Mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in Chemnitz nach eigenen Angaben eine rechte Terrorzelle ausgehoben. Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um eine Gruppe namens "Revolution Chemnitz". Sie soll Angriffe auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Die Beschuldigten seien sieben Männer, die alle aus Chemnitz stammten. Sechs von ihnen ließ die Bundesanwaltschaft heute morgen festnehmen. Ein weiterer Mann saß bereits in Untersuchungshaft. Er war bereits am 14. September wegen besonders schweren Landfriedensbruchs verhaftet worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die Beschuldigten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben. Spätestens am 11. September 2018 sollen sich die Beschuldigten laut Bundesanwaltschaft zu der Gruppierung "Revolution Chemnitz" zusammengeschlossen haben. Auf Grundlage ihrer rechtsextremistischen Gesinnung hätten sie ein "revolutionäres" Ziel verfolgt - die Abschaffung des demokratischen Rechtsstaates. Sie sollen gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Zu den politisch Andersdenkenden zählen die Beschuldigten den Erkenntnissen zufolge auch Vertreter politischer Parteien und Angehörige des gesellschaftlichen Establishments. Die Beschuldigten hätten bereits versucht, sich halbautomatische Schusswaffen zu besorgen.

Teile der Terrorgruppe auch als Bürgerwehr Chemnitz aktiv

Vier der sieben Beschuldigten waren laut Bundesanwaltschaft an den gewaltsamen Übergriffen auf der Schlossteichinsel in Chemnitz beteiligt. Dabei sollen sie laut Polizei als selbsternannte Bürgerwehr eine siebenköpfige Gruppe aus Deutschen, Iranern und Pakistanern fremdenfeindlich beschimpft haben. Ein 26-jähriger Pakistaner wurde durch eine Glasflasche am Hinterkopf verletzt. Kurz darauf hatte die Staatsanwaltschaft Chemnitz bereits Haftbefehle gegen sechs Mitglieder der Bürgerwehr erlassen. Der Übergriff sollte den Ermittlungen zufolge ein "Probelauf" für für den 3. Oktober 2018 sein. Was genau die Beschuldigten für diesen Tag planten ist den Angaben zufolge noch nicht in allen Einzelheiten geklärt.

Quelle: MDR/nj