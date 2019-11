"Es ist ein Paket aus ganz vielen kleinen Projekten, weil sich jeder auf seine ganz spezielle Art einbringen kann", so Dittmann. Nach und nach hat die Gemeinde die verschiedenen Projekte in den letzten fünf Jahren eingeführt. "Je nach Bedarf und wo wir gesagt haben, das macht Spaß", erzählt der Bürgermeister.

Bei den Bürgern kämen die Projekte gut an. "In jedem Menschen schlummert eine Idee, die er entweder selbst mitgestalten kann oder falls er dazu nicht in der Lage ist, zumindest uns mitteilen kann", sagt Dittmann.

Der Hintergrund war, dass von der Stadtverwaltung verfolgt wird, was die Menschen wollen und nicht umgedreht. Manchmal hat man das Gefühl, dass Verwaltungen etwas machen, obwohl das vielleicht ein bisschen an den Menschen vorbeigehen könnte. Und wenn die Menschen selber mitgestalten, dann sind hoffentlich die meisten zufrieden.

Beim Festakt im Festspielhaus Hellerau werden am Dienstagabend Initiativen, Kommunen und Unternehmen für ihre Projekte ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es 65 Bewerbungen für den Förderpreis. "Jeden Tag engagieren sich an vielen Stellen und Orten des Freistaates Menschen für unsere Demokratie. Es sind kleine und größere Projekte. Solche die mit ihrem Anliegen anstoßen wollen und solche, die eher leise sind", sagt Benjamin Winkler, Koordinator des Sächsischen Förderpreis für Demokratie. "Sie sind allesamt unverzichtbar für unsere demokratische Gesellschaft. Mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie bieten wir eine Möglichkeit an, das eigene Engagement sichtbar zu machen."