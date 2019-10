Mit einem musikalischen Flashmob haben an der Chemnitzer Georg-Werth-Oberschule Mitarbeiter der Chemnitzer Theater am Dienstag eine Schulkooperation eingeläutet. "Es gibt seit diesem Jahr diese neue Idee, eine gesamte Schule ganz intensiv in die Kultur einzubeziehen", erklärt der Generalintendant der Chemnitzer Theater, Christoph Dittrich. "Wir werden mit jeder Klassenstufe Projekte machen: im Tanz, mit dem Singen, Schreibprojekte und natürlich werden die Schülerinnen und Schüler ganz häufig bei uns sein, in vielen Vorstellungen, in Proben."