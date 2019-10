Die Umstrukturierung des Sports in Sachsen ist seit Jahresbeginn im Gange. Zum 1. Januar 2019 sind die Olympiastützpunkte Chemnitz/Dresden und Leipzig fusioniert. Nun folgt der nächste Schritt: Thomas Weise, der langjährige Leiter des Olympiastützpunktes Chemnitz/Dresden, nimmt seine Arbeit als alleiniger Leiter des zentralen Olympiastützpunktes in Sachsen auf. Hintergrund für die Neuaufstellung des sächsischen Leistungssports ist die sogenannte Leistungssportreform des Bundes aus dem Jahr 2016.

In Sachsen gibt es nun sechs Standorte, in denen insgesamt 19 Bundesstützpunkte verankert sind. In Leipzig sind das unter anderem Einrichtungen für Fechten, Kanu, Wasserspringen und Leichtathletik, in Chemnitz ebenfalls Leichtathletik, dazu Turnen, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf. Dresden wiederum beheimatet Shorttrack, Wasserspringen, Rudern und Volleyball. In Altenberg, Oberwiesenthal und Klingenthal werden die Wintersportarten koordiniert.