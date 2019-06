Die Stadt Chemnitz wehrt sich im Verbund mit knapp 30 Vereinen, Initiativen, Chemnitzer Firmen, der Evangelisch-Lutherischen Kirche, gegen rechte Vereinnahmung der Stadt zum Kindertag. In der Innenstadt beginnt ab 10 Uhr ein Familienfest. "Wir laden Sie zwischen 10 und 18 Uhr zum Internationalen Kindertag ein, in die Mitte unserer Stadt zu kommen", heißt es auf der Homepage der Stadt.

Unter dem Motto "Kindertag am Kopp" werden junge Rapper auftreten, im Stadthallenpark werden die Niners Chemnitz Streetball mit Kindern spielen. Das Theater Chemnitz ist mit der "Kleinen Hexe" auf dem Innenstadtring unterwegs. Das haben auch die Musikensembles der Städtischen Musikschule vor, die in der Innenstadt musizieren wollen. In der Inneren Klosterstraße startet ebenfalls um 10 Uhr ein Kinderfest.