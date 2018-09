Chemnitz steht der nächste Demo-Abend bevor: Bereits seit Tagen liegen in Chemnitz Anmeldungen für Demonstrationen vor. Das rechtspopulistische Bündnis "Pro Chemnitz" will sich am Freitag am Karl-Marx-Monument versammeln. Gleichzeitig haben Kulturschaffende und Theatermacher zu einem Gratis-Konzert auf den Theaterplatz eingeladen. Schon vor Beginn dieser beiden Veranstaltungen will ein linkes Bündnis demonstrieren. Die Lage in der Stadt im Überblick.

17:49 Uhr | Erste Kundgebung noch nicht gestartet

Die Kundgebung des linken Bündnisses hat noch nicht begonnen. Aktuell wartet man noch auf Demonstranten aus Leipzig, die per Bahn anreisen. Polizeibeamte - auch auf Motorrädern - sichern die Veranstaltung ab. Zur Unterstützung am Freitagabend sind Polizisten aus sechs Bundesländern und der Bundespolizei im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

17:30 Uhr | Bisher nur wenige Bürger im Stadtgebiet

Am Treffpunkt des linken Bündnisses in der Innenstadt sind bislang etwa 80 bis 100 Menschen zu sehen, beschreiben MDR-Reporter die Lage. Um 17.30 Uhr soll die Demo beginnen, zu der 500 Teilnehmer angemeldet worden sind.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

17:00 Uhr | 22.100 Euro Spenden beim #wirsindmehr"-Konzert

Beim «#wirsindmehr»-Konzert in Chemnitz sind am vergangenen Montag etwas mehr als 22.100 Euro Spenden gesammelt worden. Das teilten die Veranstalter auf Facebook mit. Das Geld soll zur einen Hälfte an die Familie des 35-Jährigen übergeben werden, der nach dem Stadtfest vor zwei Wochen erstochen worden war. Die andere Hälfte gehe zu gleichen Teilen an das Bündnis "Chemnitz Nazifrei" und die Opferberatung "RAA Sachsen".

16:51 Uhr | Orchester stimmt sich ein

Die Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie stimmen in diesen Minuten ihre Instrumente auf der Bühne des Theaterplatzes. Noch sind die Stuhlreihen leer. Auf großen Tafeln haben Beteiligte mit Kreide Aufrufe für Toleranz und Mitmenschlichkeit geschrieben.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

16:45 Uhr | Polizeigroßaufgebot in Chemnitz

Die Polizei ist mit verstärkten Kräften im Einsatz, um die drei Veranstaltungen abzusichern. Unterstützung bekommen die Beamten auch aus anderen Bundesländern.

16:43 Uhr | Ostbeauftragter: Müssen mit Ton umgehen lernen

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), verlangt, einander zuzuhören. "Der Kampf um Meinungen und Haltungen" finde in Ostdeutschland viel öffentlicher statt. "Dass das nicht in einem Ton geschieht, der in den eingeübten Konsens des politischen Sprechens passt, mag uns nicht gefallen, aber wir müssen damit umgehen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es gebe aber in der Auseinandersetzung eine Grenze, an der deutlich Stopp gesagt werden müsse. In Chemnitz seien auch solche Szenen zu sehen gewesen.

16:36 Uhr | Drei Veranstaltungen angemeldet und genehmigt