14:21 Uhr | AfD wird zum Thema für Verfassungsschutz

Der Bremer Verfassungsschutz nimmt den AfD-Nachwuchs ins Visier. Wie der Bremer Senat mitteilte, wird die Junge Alternative seit der vergangenen Woche beobachtet. Innensenator Ulrich Mäurer will das Vorgehen am Nachmittag erläutern. Auch Niedersachsen hat Maßnahmen gegen die Jugendorganisation in dem Bundesland angekündigt. Der sächsische Verfassungsschutz rechnet nicht mit einer baldigen Entscheidung darüber, ob die AfD wegen rechtsextremer Tendenzen beobachtet werden sollte. Ein Sprecher sagte, es sei zu früh, sich dazu zu äußern. Derzeit werde das während der Kundgebungen in Chemnitz gesammelte Material ausgewertet. Am Wochenende hatten Anhänger der AfD und der rechten "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" gemeinsam demonstriert. Politiker von SPD, Grünen, Linken und der CDU fordern deshalb eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.

14:17 Uhr | Landtag diskutiert mangelnde Polizeipräsenz

Die fremdenfeindlichen Vorfälle von Chemnitz beschäftigen zur Stunde den sächsischen Landtag. Der Innenausschuss ist zu einer Sondersitzung zusammen gekommen. Dabei geht es vorrangig um die Unterbesetzung der Polizei bei den Protesten vor einer Woche. Innenminister Wöller soll Auskunft geben, warum die Polizei trotz erkennbarer Mobilisierung der rechten Szene nicht mit ausreichenden Kräften vor Ort war. "Ich erwarte, dass wir klären können, warum es ein offensichtliches Totalversagen bei der Planung des Polizeieinsatzes gab", sagte der Grünen-Innenexperte Valentin Lippmann vor Beginn der von seiner Fraktion beantragten Sondersitzung.

13:55 Uhr | Diskussionsplattform über Sachsen

Die Landeszentrale für politische Bildung hat eine Diskussionsplattform im Internet freigeschaltet. Zur Debatte steht unter anderem die These, wonach in Sachsen Rechtsextremismus oft verharmlost wird. Die Teilnehmer werden mit kontroversen Meinungen anderer Nutzer konfrontiert. Parallel gibt es Hintergrundinformationen. Interessenten können unter lasst-uns-streiten.de am Online-Dialog teilnehmen.

13:33 Uhr | Stadt untersagt Kundgebung von Pro Chemnitz

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, wurde auch eine Kundgebung der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz nicht genehmigt. Wie zuletzt am vergangenen Montag sowie am vorigen Samstag wollte sie erneut vor dem Karl-Marx-Monument demonstrieren. Nach Angaben der Stadt war auch dieses Gelände bereits durch eine andere Veranstaltung besetzt. Nach der Verlegung des kostenfreien Open-Air-Konzertes vom Gelände am "Nischel" zum Parkplatz vor der Johanniskirche sollten am Monument am Abend DJs Musik spielen.

13:31 Uhr | AfD-Chef Meuthen weist Kritik an Demonstranten zurück

AfD-Chef Jörg Meuthen hat die Kritik an den rechtsgerichteten Demonstranten in Chemnitz durch Medien und Politik zurückgewiesen. "Ein ganzes Bundesland und seine Menschen werden hier pauschal verunglimpft, weil sich dort ein vernehmlicher und nur zu nachvollziehbarer Unmut über die hereinbrechenden Umstände regt", sagte er heute bei seinem Auftritt auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Dass die Menschen auf die Straße gingen und laut vernehmlich, aber friedlich ihren Unmut kundtäten, könne er bestens nachvollziehen.

13:28 Uhr | Bundesregierung kritisiert gewaltbereite Aufmärsche

Die Bundesregierung hat ihre Kritik an Kundgebungen rechter Gruppen in Chemnitz bekräftigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Aufmärsche gewaltbereiter Rechtsextremisten und Neonazis am Wochenende hätten mit Trauer um einen Menschen oder mit Sorge um eine Stadt nichts zu tun. Vielmehr sei eine Botschaft des Hasses zu sehen gewesen. Daneben existierten jedoch auch berechtigte Sorgen und Betroffenheit. Seibert lobt die vielen Menschen, die Haltung gezeigt hätten und bedankte sich bei der Polizei für ihren Einsatz.

