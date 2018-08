10:30 Uhr | Chemnitzer Ordnungsbürgermeister bestürzt über aktuelle Lage

Der Chemnitzer Ordnungsbürgermeister Miko Runkel hat sich bestürzt über die derzeitige Lage in der Stadt geäußert. Runkel sagte dem MDR, es sei erschreckend, wie sich die Situation in Chemnitz innerhalb kurzer Zeit verändert habe. Er mache sich Sorgen um die Sicherheit von Personen und Einrichtungen in der Stadt, auch mit Blick auf weitere geplante Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Dass zu den Demonstrationen am Montag so viele Menschen gekommen seien, habe sicher auch mit der Mobilisierung über das Internet zu tun. Runkel sagte, es gebe einen regelrechten Demonstrationstourismus.

10:00 Uhr | Biedenkopf ruft Bürger in Sachsen zu Engagement für ihr Land auf

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachsens früherer Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hat angesichts der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz die Bürger zu mehr Engagement für ihre Heimat aufgerufen. "Das ist neben dem Schutz durch den Staat eine unverzichtbare Anstrengung der Bürger selbst", sagte er in der ARD-Sendung "Maischberger" am Mittwochabend.



Biedenkopf war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident in Sachsen. Auf die Frage, ob für das Land Sachsen bereits ein Schaden und ein Imageproblem entstanden sei, antwortete er, was in Chemnitz passiert sei, "ist schlecht für uns: Es ist viel schief gegangen und es ist viel Schmerz entstanden, aber mit dieser pauschalen Verurteilung eines Landes kommen Sie nicht weiter."

Wenn man die Sache dem Staat überlässt und der Polizei, dann wird das nicht gelingen. Kurt Biedenkopf Ministerpräsident a.D. (1990-2002)

08:50 Uhr | Deutscher Richterbund: Fall Chemnitz kann Vertrauen in Rechtsstaat beschädigen

Der Deutsche Richterbund verurteilt die Veröffentlichung eines Haftbefehls zum Tötungsdelikt in Chemnitz scharf. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn, es sei "unverantwortlich, dass hier zur politischen Stimmungsmache die Arbeit der Justiz sabotiert und rechtsstaatliche Grundsätze missachtet werden". Der Vorfall sei geeignet, das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen zu beschädigen. "Zudem stellt es den Beschuldigten öffentlich an den Pranger", sagte Rebehn. Deshalb sei es richtig und wichtig, dass die Staatsanwaltschaft jetzt mit Nachdruck untersuche, wer den Haftbefehl im Chemnitzer Fall öffentlich gemacht hat.

08:15 Uhr | Kriminalbeamte fordern schärferes Vorgehen gegen rechte Kriminelle