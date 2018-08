13:19 Uhr | AfD weist Verantwortung für Chemnitzer Ausschreitungen zurück

Nach den Demonstrationen mit Verletzten in Chemnitz hat der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen eine Mitschuld seiner Partei an den Ausschreitungen zurückgewiesen. Die Verantwortung der AfD liege bei "exakt null", sagte er am Mittwoch im Radioprogramm SWR Aktuell. Die AfD schüre keine fremdenfeindliche Stimmung in Chemnitz.

Wir gießen da nicht Öl ins Feuer, sondern da ist eine finstere Stimmung im Land, die nur zu begründet ist. Jörg Meuthen AfD-Vorsitzender

13:15 Uhr | Seehofer: Haftbefehl im Internet "vollkommen inakzeptabel"

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Veröffentlichung eines Haftbefehls gegen einen der Tatverdächtigen von Chemnitz im Internet als "vollkommen inakzeptabel" kritisiert. Es dürfe nicht sein, dass persönliche Daten und die Vorgehensweise der Behörden der Öffentlichkeit auf diese Art und Weise bekannt würden, sagte Seehofer am Mittwoch. Die Justizbehörden müssten darauf reagieren.

13:10 Uhr | Jurist: Weiterverbreiten eines Haftbefehls im Netz ist strafbar

Wer einen Haftbefehl im Netz teilt, macht sich strafbar und muss mit Schadenersatzforderungen rechnen. Das betonte Medienrechtler Ernst Fricke aus Landshut am Mittwoch im Zusammenhang mit einem veröffentlichten Haftbefehls zum Fall Chemnitz. "Wer so ein Dokument im Internet verbreitet, macht sich genauso strafbar, wie derjenige, der das Material weitergibt", sagte der Professor, der an der Katholischen Universität Eichstätt Medienrecht lehrt, der Deutschen Presse-Agentur.

12:52 Uhr | Generalstaatsanwaltschaft hält Haftbefehl im Internet für authentisch

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hält den im Internet veröffentlichten Haftbefehl zum Fall Chemnitz eigenen Angaben zufolge für authentisch. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Das Dokument betrifft einen 22 Jahre alten Iraker. Dieser steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 23-jährigen Syrer am Sonntag am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz einen 35 Jahre alten Deutschen erstochen zu haben.

12:45 Uhr | Pfarrer Wolff stellt Strafantrag gegen AfD-Mitarbeiter

Bildrechte: Christian Wolff Der langjährige Pfarrer der Leipziger Thomaskirche, Christian Wolff, hat Strafantrag gegen den Leipziger AfD-Mitarbeiter Matthias Moosdorf gestellt. Damit wolle er "der unerträglichen Hetze, die von vielen Mitgliedern und Mandatsträgern der AfD ausgeht, entgegentreten und eine rechtliche Ahndung erreichen", teilte Wolff am Mittwoch in Leipzig schriftlich mit. Moosdorf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hebner. Wolffs Strafantrag bei der Leipziger Staatsanwaltschaft richtet sich demnach gegen einen Kommentar unter einem Blogeintrag, in dem sich der Pfarrer im Ruhestand mit den Ereignissen in Chemnitz in den vergangenen Tagen auseinandersetzte. Dort schrieb Moosdorf laut Wolff: "Ärzte werden früh in ihrer Sprechstunde für andere Menschen von Migranten ermordet, Mädchen werden vergewaltigt und umgebracht. Jeden Tag. Und Leute wie Sie, die das alles von der unsäglichen Kanzel mit auf den Weg gebracht haben, sorgen sich um das Bild in der Öffentlichkeit." Wolff schrieb dazu, die Unterstellung, er habe Mord und Vergewaltigung mit auf den Weg gebracht, sei eine bösartige Verleumdung und erfülle die Straftatbestände der Beleidigung und der üblen Nachrede.

12:30 Uhr | Linke beantragt Sondersitzung des Rechtsausschusses

Bildrechte: dpa Der Rechtsausschuss des Sächsischen Landtages soll sich in der kommenden Woche auf einer Sondersitzung mit dem geleakten Haftbefehl eines der mutmaßlichen Tatverdächtigen in Chemnitz befassen. Das teilte der Vorsitzende Klaus Bartl der Fraktion Die Linke mit. "Die Sache hat eine solche neue Dimension des Angriffs auf den Kernbereich der Rechtspflege, auf Essentials für das Funktionieren des Rechtsstaats, dass sich das Parlament schleunigst Aufschluss darüber verschaffen muss, welche Erkenntnisse die Staatsregierung über Zusammenhänge und Handlungsabläufe des Tathergangs hat, sowie welche Maßnahmen sie zur Wiederherstellung der Gesetzlichkeit im Freistaat Sachsen zu ergreifen gedenkt", so Bartl in einer Mitteilung.

12:00 Uhr | Politologe Vorländer: Jugendbetreuung wurde lange NPD überlassen

Bildrechte: TU Dresden Die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz kommen nach Ansicht des Direktors des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der Technischen Universität Dresden, Hans Vorländer, nicht von ungefähr. "Eine Minderheit konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten in einem rechtsextremen und rechtsextremistischen Milieu verfestigen, dem Politik und Gesellschaft viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben", sagte er am Mittwoch im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur. Große Versäumnisse gebe es vor allem im Bereich der Jugendarbeit: "Bei der Betreuung von Jugendlichen, vor allen in Randgebieten wie Ostsachsen, haben lange Zeit die NPD oder rechtsextreme Kameradschaften dieses Feld bestellt."

11:50 Uhr | Sachsen Zielscheibe von Satirikern