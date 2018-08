15:05 Uhr | Ministerin nimmt an Demo "Chemnitz Nazifrei" teil

Die Sächsische Gleichstellungs- und Integrationsministerin Petra Köpping will an der ab 17 Uhr im Chemnitzer Stadthallenpark geplanten antirassistischen Kundgebung des Bündnisses "Chemnitz Nazifrei" teilnehmen. "Ein schreckliches Ereignis hat die Stadt Chemnitz am Wochenende erschüttert. Noch bevor die Umstände der furchtbaren Tat ansatzweise aufgeklärt worden sind, beanspruchten rechte Gruppierungen umgehend die Deutungshoheit für sich, verbreiteten rassistische Interpretationen des Vorfalls und riefen zu Demonstrationen auf". Mit ihrer Teilnahme wolle sie die Menschen, die sich in Chemnitz für Demokratie und Weltoffenheit einsetzen, unterstützen, sagte die SPD-Politikerin.

14:43 Uhr | Linke: Chemnitz darf kein zweites Rostock-Lichtenhagen werden

Die Landeschefin der Linkspartei, Antje Feiks, hat davor gewarnt, dass rechte Gewalttäter die tödliche Messerattacke in Chemnitz für ihre Ziele missbrauchen. "Das was in Chemnitz am Sonntag passierte, darf sich nicht wiederholen. Chemnitz darf kein zweites Rostock-Lichtenhagen werden. Ich habe die Hoffnung, dass die Menschen sehen und verstehen, wessen Geistes Kind aus diesem tragischen Tod Kapital zu schlagen versucht", sagte Feiks. Warnungen vor genau so einer Situation seien in der Vergangenheit nicht nur zu oft ignoriert, sondern als falsch dargestellt worden.

14:35 Uhr | Bündnisgrüne geben Staatsregierung Mitschuld an rechten Demos

Die Grünen haben den sächsischen Regierungen eine Mitschuld an der Eskalation in Chemnitz gegeben. Grünen-Chefin Christin Melcher sagte, es fehle seit Jahren eine klare Haltung, und man habe jene gewähren lassen, die hetzten und zündelten. "Nicht ohne Grund wurde immer wieder von dem Mob gebrüllt, Chemnitz sei seine Stadt", so Melcher. Die erschreckenden Bilder aus Chemnitz zeigten ein neues Ausmaß von Gewalt und Kontrollverlust.

14:25 Uhr | AfD kritisiert OB Ludwig

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Sebastian Wippel, hat die Chemnitzer Oberbürgermeisterin für ihren Umgang mit den Vorfällen in Chemnitz kritisiert. "Viele Chemnitzer und auch Sachsen befinden sich nach dem unfassbaren Messer-Mord in einem emotionalen Ausnahmezustand." Bei vielen mische sich in die Trauer jedoch auch Wut auf die Politik, der vorgeworfen werde, durch unkontrollierte Masseneinwanderung jene beklagenswerten Zustände von heute ausgelöst zu haben. "Wenn sich dann auch noch die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hinstellt und den Mord zu rechten Krawallen umdeutet, droht das Fass überzulaufen", so Wippel. Niemandem sei jedoch mit Selbstjustiz geholfen, die die AfD, so deutlich es nur gehe, verurteile.

14:21 Uhr | Innenminister und Polizei gehen vor die Presse

Sachsens Innenminister Roland Wöller will heute zusammen mit der Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz Sonja Penzel vor die Presse treten. Die Pressekonferenz findet laut Sächsischem Innenministerium 16:30 Uhr in der Polizeidirektion Chemnitz statt. Die Pressekonferenz wird bei MDR.DE im Livestream übertragen.

14:11 Uhr | Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige

Die Staatsanwaltschaft hat nach der tödlichen Auseinandersetzung in Chemnitz Haftbefehle gegen einen 23 Jahre alten Syrer und einen 22-jährigen Iraker beantragt. Den Männern werde vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag "ohne rechtfertigenden Grund" mehrfach auf einen 35 Jahre alten Deutschen eingestochen zu haben, teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen zum Motiv und Ablauf der Tat dauern noch an. Beide Männer werden laut Staatsanwaltschaft noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

13:40 Uhr | Friedensgebet in Chemnitzer Nikolaikirche

Die Gemeinde der Chemnitzer Nikolaikirche hat zu einem Friedensgebet am Nachmittag aufgerufen. Pfarrer Stephan Brenner sagte MDR SACHSEN: "Nach den Geschehnissen am gestrigen Tag haben uns viele gesagt, da sind wir nicht abseits und wollen auch ein Zeichen für Menschlichkeit und gegen Gewalt setzen." Der gemeinsame Gottesdienst soll laut Brenner um 15:30 Uhr stattfinden.

13:40 Uhr | DGB warnt vor Instrumentalisierung der Gewalttat

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB Südwestsachsen sieht die Vorfälle rund um das Stadtfest in Chemnitz mit großer Sorge. "Mit allen rechtsstaatlich zur Verfügung stehenden Mitteln muss jetzt geklärt werden, was da passiert ist, wer beteiligt war und welche Folgen das für die Täter haben muss“, sagte Geschäftsführer Ralf Hron. "Was uns aber große Sorge bereitet, ist, wie Populisten und die rechtsextreme Szene den Vorfall bereits für sich zu instrumentalisieren versuchen. Sie wollen Menschen gegeneinander aufhetzen und so das politische Klima vergiften", erklärte der Gewerkschafter.

13:35 Uhr |Ludwig: Auch weiterhin Stadtfeste in Chemnitz

In Chemnitz soll es auch in Zukunft Stadtfeste geben. Das sagte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. "Aber die Polizei wird sich anders aufstellen müssen als bisher."

13:15 Uhr | Innenminister von Sachsen gegen "Spontanexperten"

Gegen schnelle Urteile und sogenannte "Spontanexperten“ hat sich Sachsens Innenminister Roland Wöller ausgesprochen. Im ZDF-Interview sagte der CDU-Politiker, dass die Geschehnisse vom Sonntag in Chemnitz aufgearbeitet werden müssten. Auch die Anzahl der vor Ort verfügbaren Polizeikräfte in Chemnitz seien Gegenstand der Prüfung. Als am Sonntag Aufrufe in sozialen Netzwerken zu Versammlungen auftauchten, musste Chemnitz Einsatzkräfte zur Verstärkung aus Leipzig und Dresden anfordern. Auch heute Abend sind Demonstrationen in der Chemnitzer Innenstadt angekündigt worden. "Wir sind vorbereitet, gegen Gewaltbereite vorzugehen. Gewalt ist unerträglich", so Wöller.

13:00 Uhr | Chemnitzer OB Barbara Ludwig stellt sich der Presse