12:15 Uhr | Herzen am "Nischel"

Der Sockel des Karl-Marx-Monuments im Zentrum von Chemnitz ist über Nacht mit bunten Papierherzen beklebt worden. Mittlerweile Dort will unter anderem die rechte Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" am Nachmittag eine Kundgebung abhalten.

Bildrechte: dpa

12:05 Uhr | Umfangreiche Straßensperrungen in der Innenstadt

In Chemnitz ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Seit dem Mittag sind Teile der Innenstadt wegen der angekündigten Protestaktionen für den Verkehr abgesperrt. Schon seit dem Morgen gelten großflächige Parkverbote.

11:55 Uhr | Dresden verschiebt Verkündung des neuen Stadion-Namens

Wegen der kurzfristige Absage des Heimspiels gegen den Hamburger SV verschiebt Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden auch die Bekanntgabe des neuen Namens für sein Stadion. Bis gestern konnte die Fans über die Vorschläge "Dynamo-Stadion" und "Rudolf-Harbig-Stadion" abstimmen. Die Entscheidung ist gefallen, soll nun aber erst beim nächsten Heimspiel am 22. September gegen Darmstadt 98 verkündet werden. Die Verkündung war eigentlich für das heutige Spiel geplant. Wegen der Proteste in Chemnitz kann die Begegnung nicht stattfinden.

11:40 Uhr | Erste Demonstrationen haben begonnen

Rund 20 Menschen haben am Vormittag am Roten Turm in Chemnitz für Vielfalt und friedliches Miteinander demonstriert. Unter dem Motto "Chemnitz bunt statt braun" sprachen und diskutierten Vertreter verschiedener Friedensgruppen mit Passanten. Die Polizei bezeichnete die Lage am Vormittag als ruhig.

10:45 Uhr | U2-Sänger Bono verurteilt Ausschreitungen

Der Sänger der Rockband U2 hat die rechten Ausschreitungen in Chemnitz scharf kritisiert. Bei einem Konzert am Freitagabend in Berlin sagte er: "Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land." Während der Show der vier Musiker wurde auch der Slogan "#wirsindmehr" auf einem Bühnenbildschirm angezeigt. Unter dem Motto "wirsindmehr" haben für Montag Bands wie Die Toten Hosen zu einem kostenlosen Konzert nach Chemnitz eingeladen.

10:04 Uhr | Offenbar Polizeipanne bei Chemnitzer Demo am Montag

Bei den Demonstrationen in Chemnitz am vergangenen Montag hat es offenbar eine schwere Panne gegeben. Wie die Online-Ausgabe der Zeitung die "Welt" berichtet, hatte die Chemnitzer Polizei um Unterstützung beim Sächsischen Innenministerium gebeten. Die Anfrage des Ministeriums sei dann aber an die Einsatzzentrale in Pirna gegangen und nicht an das zuständige Präsidium in Potsdam. Deshalb sei keine Verstärkung geschickt worden. Die Polizei stand mit rund 600 Einsatzkräften etwa 7.500 Demonstranten gegenüber. Rund 20 Menschen waren bei den Demonstrationen am Montag verletzt worden.

09:30 Uhr | Außenminister ruft zu entschlossenem Eintreten für Demokratie auf