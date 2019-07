Der Chemnitzer Tierpark lädt anlässlich des Christopher Street Days in der Stadt zu besonderen Führungen ein. Die Veranstaltungen am Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag stehen unter dem Motto "Homosexualität im Tierreich - von queeren Tieren". Der Tierpark will zeigen, dass nicht nur Menschen gleichgeschlechtliche Beziehungen führen. Deshalb gibt es für die Teilnehmer der rund einstündigen Führungen so einige amouröse tierische Fakten.