Die Polizei in Chemnitz hat Ermittlungen nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt aufgenommen. Ein Beamter des Lagezentrums bestätigte MDR SACHSEN, dass am Mittwochabend eine Leiche gefunden worden sei. In der Nacht zum Donnerstag hat die Kriminalpolizei die Spurensicherung in einem Wohnhaus im Stadtteil Sonnenberg aufgenommen. Details seien noch nicht bekannt. Die Leiche soll im Laufe des Donnerstag von der Rechtsmedizin untersucht werden, so der Polizeibeamte. Reporterangaben zufolge soll es sich bei dem Opfer um einen Mann handeln.