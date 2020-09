Die Chemnitzerinnen Lisa Preuße und Julia Jeschek haben im Juni die erste Tofurei in Sachsen gegründet. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Bei Tofu denken viele an diese komische, etwas quietschige weiße Masse aus dem Supermarkt. Dass Tofu auch anders aussehen und schmecken kann, wollen Julia Jeschek und Lisa Preuße mit ihrer "Tofubar" beweisen. Das Unternehmen ist die erste sogenannte Tofurei in Sachsen und besteht seit Mitte Juni. "Wir beide haben vorher noch nie so richtig guten Tofu gegessen", erzählt Preuße. "Nachdem wir das jetzt für uns entdeckt haben, möchten wir es anderen Leuten näherbringen, dass es ein riesen Unterschied ist, ob man frischen Tofu isst oder den fertigen aus dem Supermarkt."

Tofu-Machen im Selbstversuch

Diesen Beweis wollen die beiden in Penig erbringen. Da sie nur eine sehr kleine Produktionsstätte in Chemnitz haben, treffen wir uns in der Küche von Ernährungsberaterin Lisa Heinig. Die Küche haben sich Preuße und Jeschek für meine Einweisung in die Kunst des Tofu-Machens geborgt.

Bislang produzieren sie ihren Tofu nur nebenberuflich. Doch bereits jetzt sind sie auf der Suche nach einer größeren Produktionsstätte. "Es läuft ganz gut an mit den Bestellungen", sagt Jeschke. Drei bis vier Kilo Tofu produzieren sie aktuell pro Woche.

Auf der Suche nach der perfekten Herstellung

Die Sojabohnen sind bereits acht bis zehn Stunden vor Beginn der Zubereitung eingeweicht worden und werden nun erst einmal püriert. Zusammen mit heißem Wasser wird die Masse aufgekocht. Die Masse sieht zu diesem Zeitpunkt etwa wie Grießbrei aus. "Wir haben natürlich erstmal Zuhause in der Küche angefangen", erzählt Jeschek. Sie hatte bei einer Japanreise Einblick in die Tofuwelt bekommen. Eine perfekte Methode zur Herstellung hat sie aber nicht mitgebracht. "Wir haben viel einfach selbst ausprobiert und jetzt eine Methode, die für uns funktioniert." Auch die Raumtemperatur spiele eine entscheidende Rolle.

Lisa Preuße muss die Sojamasse gut durchrühren, damit nichts anbrennt. "Es ist ähnlich wie bei kochender Milch", erzählt sie. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Inzwischen steigt der Schaum im Topf nach oben. Das ist das Zeichen, dass die Masse ab jetzt zehn Minuten unter ständigem Rühren kochen muss. Bei der Größe des Topfes ist das schon eine sportliche Herausforderung. "Den Kochlöffel haben wir uns extra anfertigen lassen", lacht Preuße. "So große gab es nicht zu kaufen." Beim Kochen bleibt Zeit, sich zu unterhalten.