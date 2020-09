Die beim Brand eines Wohnhauses in Stollberg gefundene Leiche ist identifiziert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den 57 Jahre alten Bewohner des Hauses. Laut Polizei liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden ist. Auch Brandstiftung wird ausgeschlossen.

In dem Wohnhaus in Stollberg im Erzgebirge war am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten, bei denen der Tote entdeckt wurde. Am Abend musste das Dachgeschoss abgerissen werden. Die Löscharbeiten dauerten rund sieben Stunden. Sämtliche Feuerwehren aus Stollberg und dem Umkreis waren vor Ort.