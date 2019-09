Angler haben in einem Steinbruch im Chemnitzer Ortsteil Wittgensdorf einen Toten entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, trieb der Mann an der Obfläche eines Sees in dem Steinbruch. Rettungskräfte bargen ihn mit einem Schlauchboot. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes festellen. Ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, es handele sich um einen 70-Jährigen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht. Die Polizei ermittelt zu den Umständen des Todes.