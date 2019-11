Der Chemnitzer Strickmaschinenhersteller Terrot trauert um seinen Geschäftsführer Andreas von Bismarck. Er starb den Angaben zufolge am Donnerstag unerwartet im Alter von 40 Jahren. Der Manager hinterlässt eine Frau und zwei Töchter. Von Bismarck war über Chemnitz hinaus für sein Engagement im Verein "Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen" bekannt, dessen Gründungsmitgliedern er gehörte. Andreas von Bismarck soll in kleinem Familienkreis in Berlin beigesetzt werden. In Chemnitz plant das Unternehmen eine Gedenkfeier.